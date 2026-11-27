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Yenimahalle'deki Toptancı Hali'nde iş yeri sahiplerine yönelik baskı, tehdit, nitelikli yağma yoluyla haksız kazanç elde etmeye çalıştıkları, sevkiyata gelen araçlara korsan otoparkçılık yöntemiyle baskı uyguladıkları ve kanunsuz ücret talep ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 30 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali'nde esnaf ve vatandaşlara baskı uygulayarak haksız kazanç sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 30 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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