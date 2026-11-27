Dünyaca ünlü giyim markası Zara, yün kazaklarında yıkama sonrasında meydana geldiği belirtilen küçülme sorunları ve satış sonrası müşteri hizmetlerine yönelik şikayetlerle gündeme geldi. Ankara'da yaşanan son olay ise markanın ürün kalitesini ve iade süreçlerinde tüketiciye yönelik yaklaşımını yeniden tartışmaya açtı.

Panora AVM'de iade talebi reddedildi

Ankara Panora AVM'deki Zara mağazasına başvuran bir tüketici, satın aldığı yün kazağın etiketindeki yıkama talimatlarına uymasına rağmen küçüldüğünü belirtti. Yaşadığı mağduriyetin giderilmesi için mağazaya giden tüketici, beklediği karşılığı alamadı.

Tüketicinin aktardığına göre mağaza çalışanları, ürünü kısa süreli bir değerlendirmenin ardından iade almayı reddetti. Kazak detaylı bir incelemeye gönderilmezken sorunun kullanıcı kaynaklı olduğu öne sürüldü.

Daha önce şikayet gelmediği söylendi

Mağaza çalışanlarının söz konusu ürünü sürekli sattıklarını ve daha önce benzer bir şikayetle karşılaşmadıklarını söylediğini aktaran tüketici, sorumluluğun kendisine yüklenmeye çalışıldığını ifade etti.

Tüketici, iade talebinin reddedilmesinin yanı sıra mağaza çalışanlarının iletişim biçiminden de rahatsızlık duyduğunu, sorunu anlatmasına rağmen yeterince dinlenmediğini ve çözüm odaklı bir yaklaşım sergilenmediğini belirtti.

Benzer şikayetler Ankara ile sınırlı değil

Şikayetvar platformunda yer alan kullanıcı paylaşımları incelendiğinde, Zara'nın yün kazaklarına ilişkin benzer şikayetlerin geçmiş yıllarda da dile getirildiği görülüyor.

Ankara'daki Ankamall AVM, İstanbul'daki Marmara Park ve İstinyePark gibi farklı alışveriş merkezlerindeki Zara mağazalarına ilişkin paylaşımlarda, yün ürünlerin yıkama sonrasında küçülmesi ve iade süreçlerinde yaşanan anlaşmazlıklar öne çıkıyor.

Mayıs 2026'da yayımlanan bir şikayette ise internet üzerinden 790 TL'ye satın alınan yüzde 100 yün kazağın, bakım talimatlarına uyulmasına rağmen küçüldüğü öne sürüldü. Tüketici, Marmara Park AVM'deki mağazada iade talebinin reddedildiğini ve çalışanların yaklaşımından rahatsız olduğunu bildirdi.

Kasım ayında İstanbul Vadi İstanbul AVM'deki Zara mağazasına ilişkin yayımlanan bir başka şikayette de yaklaşık 6 bin TL ödenen iki kazağın ilk yıkamada küçüldüğü ileri sürüldü.