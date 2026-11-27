Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Kasımpaşalı Kemal Efendi' olarak tanınan Kurra Hafız Ali Kemal Hut'un cenaze törenine katıldı. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Çok değerli hocamız Kemal Efendi'yi çocukluğumdan itibaren Kasımpaşa Cami-i Kebir'den tanıdım. Cami-i Kebir'den itibaren yürüyen bir yolculuğumuz oldu. Mekanı cennet olsun inşallah' dedi. Hut'un cenazesi Ayvansaray'daki tarihi Emir Buhari Tekkesi Haziresi'nde toprağa verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlik yıllarında Kur'an-ı Kerim dersleri aldığı ve 'Kasımpaşalı Kemal Efendi' olarak tanınan Kurra Hafız Ali Kemal Hut dün hayatını kaybetti. 92 yaşında hayatını kaybeden Fatih Camii'nde cuma namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hut'un tabutu başında cemaate hitap etti.

'DEĞERLİ HOCAMIZ KEMAL EFENDİ'Yİ ÇOCUKLUĞUMDAN İTİBAREN KASIMPAŞA CAMİ-İ KEBİR'DEN TANIDIM'

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Şu anda musallada bulunan çok değerli hocamız Kemal Efendi'yi çocukluğumdan itibaren Kasımpaşa Cami-i Kebir'den tanıdım. Cami-i Kebir'den itibaren yürüyen bir yolculuğumuz oldu. Daha sonra Hoca Efendi Fatih Çarşamba'ya yerleşti. Burada devam eden bir ömür oldu. Ardından Emir Buhari'de talebeler yetiştirmeye başladı ve orada son olarak geçen hafta bir ziyaret oldu. Bu ziyaretten sonra da bu haberi aldık. Allah rahmet eylesin' dedi.

'BİZ KEMAL EFENDİ'Yİ ÇOK SEVDİK'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Mekanı cennet olsun inşallah. Cennetiyle, cemaliyle Rabbim bizleri müşerref kılsın. Rabbim yar yardımcımız olsun. Biz Kemal Efendi'yi çok sevdik. Az önce hocamın ifade ettiği gibi o bir tevazu timsaliydi. Tevazuda herhalde pek örnek yoktu. Öyle bir insandı. Rabbim sevgili Habibinin Livaül Hamd ismiyle müsemma sancağı altında bizleri haşr-u cem eylesin. Rabbim yar yardımcımız olsun. Zaten tezkiyeler yapıldı. Bir tezkiye de biz yapalım. Hep birlikte hakkımızı helal edelim' diye konuştu.

TOPRAĞA VERİLDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından Hut'un cenazesi toprağa verilmek üzere tekbirler eşliğinde omuzlara alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da omuz verdiği Kurra Hafız Ali Kemal Hut'un cenazesi Ayvansaray'daki tarihi Emir Buhari Tekkesi Haziresi'nde toprağa verildi.