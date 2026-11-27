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Siyah-beyazlı futbolcular ve teknik ekibin dönüş yolculuğunda uçakta çektirdiği toplu fotoğraf da paylaşıldı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle dönüş yolculuğunda da gecikme yaşayan Beşiktaş kafilesi, İstanbul'a ulaştı.

Karşılaşma sırasında siyah-beyazlı taraftarlara polisin müdahale etmesi ve yaşanan gözaltılar gündem olmuştu.

UEFA Avrupa Ligi'nde Hapoel Beer-Sheva karşısında 2-1'lik galibiyet elde eden Beşiktaş'ın Gürcistan deplasmanına tribünlerde yaşanan olaylar damga vurdu.

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