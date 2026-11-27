UEFA Avrupa Ligi'nde Hapoel Beer-Sheva karşısında 2-1'lik galibiyet elde eden Beşiktaş'ın Gürcistan deplasmanına tribünlerde yaşanan olaylar damga vurdu.
Karşılaşma sırasında siyah-beyazlı taraftarlara polisin müdahale etmesi ve yaşanan gözaltılar gündem olmuştu.
Beşiktaş'ın Zorlu Yolculuğu Sona Erdi
Olumsuz hava koşulları nedeniyle dönüş yolculuğunda da gecikme yaşayan Beşiktaş kafilesi, İstanbul'a ulaştı.
Siyah-beyazlı futbolcular ve teknik ekibin dönüş yolculuğunda uçakta çektirdiği toplu fotoğraf da paylaşıldı.
Muhabir: Haber Merkezi