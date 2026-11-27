Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Avustralya'nın başkenti Kanberra'da Güney Kore Ulusal Meclis Başkanı Cho Jeong-sik ile bir araya geldi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MIKTA (Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye, Avustralya) 12'nci Parlamento Başkanları Toplantısı kapsamında Avustralya'nın başkenti Kanberra'da Güney Kore Ulusal Meclis Başkanı Cho Jeong-sik ile görüştü. Kurtulmuş, Avustralya Parlamentosu'ndaki görüşmede, Türkiye ile Güney Kore arasındaki yakın dostluğun en temel dayanağının, Kore Savaşı'nda Türk gençlerinin Kore halkının yanında kahramanca savaşması olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'un ortaya koyduğu fevkalade yakın iş birliğinin ikili ilişkileri pekiştirdiğini belirten Kurtulmuş, hükümetler arasında var olan güçlü ilişkileri parlamentolar arasında da artırma arzusunda olduklarını söyledi. Gelecek yılın Türkiye ile Güney Kore arasındaki diplomatik ilişkilerin 70'inci yıl dönümü olduğunu dile getiren Kurtulmuş, iki ülke parlamentolarının bunu bir fırsata dönüştürerek önemli ortak programlara imza atabileceğini vurguladı.

Kurtulmuş, sanayi, teknoloji ve enerji gibi alanlarda imza altına alınan mutabakatların ikili ilişkiler bağlamında önem taşıdığını kaydetti. Görüşmeden duyduğu memnuniyeti ifade eden Kurtulmuş, ikili temasları daha da artırmak için mevkidaşı Cho'yu Türkiye'ye davet etti. Kurtulmuş, mevkidaşının kendisine yaptığı davet üzerine ise en kısa zamanda Güney Kore'yi ziyaret etmek istediğini belirtti.