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Böylece Ankara Sebze Hali'ndeki operasyonda gözaltına alınan 30 şüphelinin adli işlemleri sonucunda 13 kişi cezaevine gönderildi.

Nitelikli yağma ve 6136 Sayılı Kanun'a muhalefet suçlarına ilişkin soruşturma kapsamında 29 ikamet ve 6 iş yerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Yaş Meyve ve Sebze Hali'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 13 kişi tutuklandı.

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