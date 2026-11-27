Ankara Büyükşehir Belediyesi Yaş Meyve ve Sebze Hali'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 13 kişi tutuklandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında 25 Kasım'da harekete geçildi.
Nitelikli yağma ve 6136 Sayılı Kanun'a muhalefet suçlarına ilişkin soruşturma kapsamında 29 ikamet ve 6 iş yerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.
30 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 35 şüpheliden 30'u yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, 27 Kasım'da adliyeye sevk edildi.
13 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Adliyeye çıkarılan şüphelilerden 17'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 13 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Böylece Ankara Sebze Hali'ndeki operasyonda gözaltına alınan 30 şüphelinin adli işlemleri sonucunda 13 kişi cezaevine gönderildi.