Türkiye'nin savunma sanayisinde kara ve deniz platformlarının entegrasyonuna yönelik çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda Anadolu Shipyard tarafından yürütülen Yeni Tip Çıkarma Gemisi (YLCT) Projesi'nde, Zırhlı Amfibi Hücum Aracı'nın gemiyle birlikte operasyonel kullanımına yönelik testler tamamlandı.

Anadolu Shipyard'dan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde yürütülen proje kapsamında, tersanede inşa edilen çıkarma gemilerinde gerçekleştirilen testlerin başarıyla sonuçlandığı bildirildi.

FNSS tarafından üretilen ZAHA'nın açık denizde gemiden denize indirilmesi ve denizden tekrar gemiye alınması işlemleri, projenin önemli aşamalarından biri olarak kayıtlara geçti.

Anadolu Shipyard, açıklamasında, "Türk Deniz Kuvvetlerimizin amfibi harekât kabiliyetlerine güç katmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

KARA VE DENİZ PLATFORMLARININ YETENEKLERİ BİRLEŞİYOR

FNSS Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Selim Baybaş da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ZAHA'nın Yeni Tip Çıkarma Gemisi'nden açık denizde denize indirilmesi ve yeniden gemiye alınmasına yönelik testlerin başarıyla tamamlanmasının Türkiye'nin amfibi harekât kabiliyetleri açısından önemli olduğunu belirtti.

Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde yürütülen projede FNSS ve Anadolu Shipyard'ın mühendislik birikimi ve iş birliğine dikkat çeken Baybaş, elde edilen sonuçtan memnuniyet duyduklarını ifade etti.

SAVUNMA SANAYİİNDE ENTEGRASYON VURGUSU

Kara ve deniz platformlarının birbirini tamamlayan yeteneklerinin ortak bir operasyonel kabiliyete dönüştürülmesinin savunma sanayisindeki entegrasyon gücünü ortaya koyduğunu belirten Baybaş, projeye katkı sunan ekipleri ve paydaşları tebrik etti.

Baybaş, değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi:

"Kara ve deniz platformlarının birbirini tamamlayan yeteneklerini ortak bir operasyonel kabiliyete dönüştürmek, savunma sanayiimizdeki entegrasyon gücümüzün somut bir göstergesidir. Bu değerli çalışmaya katkı sağlayan FNSS ve Anadolu Shipyard ekiplerini, Savunma Sanayii Başkanlığımızı ve emeği geçen tüm paydaşlarımızı tebrik ederiz. Birlikte geliştiriyor, birlikte üretiyor ve savunma sanayiimizin yeteneklerini ileriye taşıyoruz."