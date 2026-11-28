Bolu'da kayıp olduğu bildirilen araç için geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlatıldı. Edinilen bilgilere göre, Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı tarafından saat 19.10 sıralarında Bolu AFAD'a yapılan bildirimde, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı araçla saat 15.00'ten bu yana irtibat kurulamadığı belirtildi.

Araçta 7-8 çocuğun yanı sıra görevli personelin de bulunduğunun değerlendirildiği bildirildi. İhbarın ardından bölgeye jandarma, AFAD, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Dron destekli arama çalışması başlatıldı

Kayıp aracın bulunması için bölgede ekiplerin çalışmaları yoğunlaştırıldı. AFAD ekipleri, karadan yürütülen aramalara destek amacıyla dron kullanarak havadan tarama çalışmalarına da başladı. Bölgede arama kurtarma faaliyetlerinin sürdüğü öğrenildi.

Bakan Göktaş AFAD Koordinasyon Merkezi'nde

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, gelişmelerin ardından bölgeye ulaştı. Bakan Göktaş, AFAD Koordinasyon Merkezi'nde Bolu Valisi ve İl Jandarma Komutanı ile birlikte yürütülen çalışmaları takip ediyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin de arama kurtarma çalışmalarını yerinde takip etmek üzere bölgeye hareket ettiği bildirildi.

Mobil baz istasyonu için operatörlere talimat

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ise bölgedeki iletişim ihtiyacının karşılanması amacıyla harekete geçti. Bakan Uraloğlu'nun, bölgede mobil baz istasyonu kurulması için GSM operatörlerini görevlendirdiği belirtildi. Arama çalışmalarının devam ettiği bölgede iletişim altyapısının güçlendirilmesi hedefleniyor.