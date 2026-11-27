Bolu Yedigöller bölgesinde endişelendiren bir olay yaşandı. Kocaeli Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü bünyesinde kalan 10 kız çocuğu ve 3 görevlinin bulunduğu araçtan haber alınamıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 14-17 yaş aralığındaki 10 kız çocuğu ile 3 görevlinin Bolu Yedigöller Gölcük Tabiat Parkı'na günübirlik gezi düzenlediği belirtildi.

Gezi dönüşünde araçla irtibatın kesilmesi üzerine ilgili kurumlara bilgi verildi ve bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

AFAD VE JANDARMA EKİPLERİ SEFERBER OLDU

Bakanlık açıklamasında, çocuklara ve görevli personele ulaşılması amacıyla AFAD, jandarma ve Bakanlık ekiplerinin bölgede arama ve inceleme çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Çalışmaların dron desteğiyle de yürütüldüğü belirtilirken, arama kurtarma faaliyetlerinin ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde yakından takip edildiği ifade edildi.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bakanlığımız, arama kurtarma çalışmalarını ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde yakından takip etmektedir."