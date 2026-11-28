İstanbul'un Fatih ilçesinde uyuşturucu madde ticareti ve resmî belgede sahtecilik suçlarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında iki ayrı adrese operasyon düzenlendi. Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonlarda uyuşturucu hapların yanı sıra çok sayıda sahte belge bulundu.

Hırkai Şerif Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisine ulaşan ekipler, belirlenen adrese baskın gerçekleştirdi. Operasyonda yabancı uyruklu 1 şüpheli gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda 83 uyuşturucu hap, 1 hassas terazi, 196 sahte pasaport ve başkaları adına düzenlenmiş 30 sahte kimlik ele geçirildi.

Sahte ikamet belgeleri farklı illere gönderilmiş

Polis ekiplerinin Saraç İshak Mahallesi'ndeki bir iş yerine yönelik yürüttüğü çalışmalarda ise başkalarına ait kimlik bilgileri kullanılarak sahte ikamet izin belgeleri hazırlandığı tespit edildi. Hazırlanan belgelerin farklı illerde yaşayan yabancı uyruklu kişilere gönderildiğinin belirlenmesi üzerine iş yerine operasyon düzenlendi.

Adreste gerçekleştirilen aramalarda 27 zarf içerisinde başkaları adına düzenlenmiş 36 sahte ikamet izin belgesi bulundu. İş yeri sahibi C.C. (46) gözaltına alındı. Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.