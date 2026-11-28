Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 13'üncü haftasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı 3-2 yenerek sahadan üç puanla ayrıldı. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında iki takımın teknik direktörleri karşılaşmayı değerlendirdi.

Recep Uçar'dan şehitler için başsağlığı mesajı

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar, açıklamalarına Eskişehir'de meydana gelen helikopter kazasında hayatını kaybeden askerleri anarak başladı. Kazada 5 kişinin şehit olduğunu hatırlatan Uçar, “Mekanları cennet olsun, kederli ailelerine sabır diliyorum. İnşallah son olur” ifadelerini kullandı.

“İnanılmaz mutlu olduğumuz bir oyun”

Karşılaşmayı değerlendiren Uçar, son haftalarda yakaladıkları çıkışı sürdürmek istediklerini ve Kasımpaşa maçının zorlu geçeceğini bildiklerini söyledi. Mücadeleye iyi başladıklarını belirten tecrübeli teknik adam, ilk bölümde rakip kalede etkili olduklarını ve Laçi'nin golüyle öne geçtiklerini anlattı.

Kasımpaşa'nın geçiş oyunlarında etkili olduğunu vurgulayan Uçar, geriye düşmelerine rağmen mücadeleden kopmadıklarını ifade etti. Oyunun son bölümünde 4-4-2 sistemine döndüklerini belirten Uçar, 81'inci dakikada Emrecan'ın golüyle eşitliği yakaladıklarını, 90+1'inci dakikada ise Borrelli'nin golüyle galibiyete ulaştıklarını söyledi.

Uçar, son ana kadar mücadele eden oyuncularını ve kendilerini destekleyen taraftarları tebrik ederek, takımın vazgeçmeyen oyunundan dolayı mutlu olduğunu dile getirdi.

Fofana'nın Galatasaray maçına yetişmesi belirsiz

Takımdaki sakat oyuncuların son durumuna ilişkin de bilgi veren Recep Uçar, Fofana'nın milli takımda yaşadığı sakatlık nedeniyle tedavisinin sürdüğünü açıkladı. Ayak bileğine aldığı darbe sonrası ciddi bir yara oluştuğunu ve dikiş atıldığını belirten Uçar, oyuncunun Galatasaray maçına yetişip yetişemeyeceğinin henüz belli olmadığını söyledi.

Can ve Valentin'in sezonu kapattığını aktaran Uçar, Taha'nın ise kasık sakatlığı nedeniyle yaklaşık 10-12 gündür takımdan ayrı olduğunu kaydetti. Taha'nın tedavisinin yeniden Rize'de devam edeceğini belirten Uçar, Galatasaray ve kupa maçlarında forma giyip giyemeyeceğinin netleşmediğini ifade etti. Uçar ayrıca Alikulov'un 11 ay sonra ilk kez yedek kulübesinde yer almasının kendilerini sevindirdiğini söyledi.

Schreuder: İzlemesi çok keyifli bir maçtı

Kasımpaşa Teknik Direktörü Alfred Schreuder ise karşılaşmanın taraftarlar açısından seyir zevki yüksek geçtiğini belirtti. Son dakikada gelen mağlubiyetten dolayı üzgün olduklarını dile getiren Schreuder, takımın yoğun tempolu bir oyun anlayışıyla mücadele etmeye çalıştığını ve genç oyunculara da fırsat verdiklerini söyledi.

İkinci yarıya iyi başladıklarını ve golü bulduklarını ifade eden Schreuder, sonrasında skoru 3-1'e taşıyabilecekleri önemli fırsatlar yakaladıklarını ancak bunları değerlendiremediklerini kaydetti.

“Son pozisyonda daha hızlı reaksiyon vermeliydik”

Rizespor'un beraberliği yakalamasının ardından oyunu kontrol etmekte zorlandıklarını belirten Schreuder, özellikle savunmanın derinliğini korumaları gerektiğini söyledi. Son pozisyonda rakip santrfordan daha hızlı reaksiyon vermeleri gerektiğini ifade eden teknik direktör, yaşanan mağlubiyetin kendileri için önemli bir ders olduğunu dile getirdi.

Schreuder, sezonun henüz başında olduklarını ve takımın fiziksel açıdan gelişimini sürdürmesi gerektiğini belirterek Çaykur Rizespor'u aldığı galibiyetten dolayı tebrik etti.