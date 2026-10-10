Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 22 yaşındaki Ömer Tazim hayatını kaybetti. D-650 kara yolunda kontrolden çıkarak devrilen motosikletin sürücüsü, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yaşamını yitirmiş olarak bulundu.
Kaza D-650 Kara Yolunda Meydana Geldi
Kaza, dün saat 23.30 sıralarında D-650 kara yolunun Adapazarı ilçesi Kömürlük Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Ömer Tazim’in kullandığı motosiklet, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi.
Yola savrulan Tazim’i görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
22 Yaşındaki Sürücü Kurtarılamadı
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ömer Tazim’in hayatını kaybettiği belirlendi. Tazim’in cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından morga kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.