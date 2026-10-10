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Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ömer Tazim’in hayatını kaybettiği belirlendi. Tazim’in cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Yola savrulan Tazim’i görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 22 yaşındaki Ömer Tazim hayatını kaybetti. D-650 kara yolunda kontrolden çıkarak devrilen motosikletin sürücüsü, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yaşamını yitirmiş olarak bulundu.

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