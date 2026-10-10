Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde motosiklet hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Çalınan motosiklet sahibine teslim edilirken, hırsızlık anı güvenlik kamerasıyla kaydedildi.
Polis şüphelileri Kumlubel Mahallesi’nde yakaladı
Olay, Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Park halindeki bir motosikletin çalındığı ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri çalışma başlattı.
Yürütülen çalışmalar sonucunda şüpheliler E.Y. ve E.M.K., Kumlubel Mahallesi’nde yakalanarak gözaltına alındı.
Hırsızlık anı kameraya yansıdı
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, savcılık sorgularının ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Öte yandan, motosikletin çalındığı anlar çevredeki bir iş binasının güvenlik kamerasınca kaydedildi. Bulunan motosiklet ise sahibine teslim edildi.