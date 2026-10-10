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Öte yandan, motosikletin çalındığı anlar çevredeki bir iş binasının güvenlik kamerasınca kaydedildi. Bulunan motosiklet ise sahibine teslim edildi.

Yürütülen çalışmalar sonucunda şüpheliler E.Y. ve E.M.K., Kumlubel Mahallesi’nde yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Park halindeki bir motosikletin çalındığı ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri çalışma başlattı.

Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde motosiklet hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Çalınan motosiklet sahibine teslim edilirken, hırsızlık anı güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

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