Ankara Garı önünde 10 Ekim 2015’te düzenlenen barış mitingine yönelik bombalı saldırının üzerinden 11 yıl geçti. Türkiye’nin hafızasında derin izler bırakan saldırıda yaşamını yitiren 103 kişi, yıl dönümünde düzenlenen anma etkinlikleriyle hatırlanıyor.

DİSK, KESK, TMMOB, TTB ve 10 Ekim Barış Derneği tarafından hazırlanan anma programı kapsamında, 10 Ekim Cumartesi günü Ulus Metro önünde toplanan katılımcılar, Ankara Garı Meydanı’na sessiz yürüyüş gerçekleştirdi. Saat 10.04’te saldırının yaşandığı noktada saygı duruşuyla başlayan anma etkinliğinin ardından ortak açıklama yapılması planlandı.

Saat 10.04’te hafızalara kazınan acı

10 Ekim 2015’te emek, barış ve demokrasi taleplerini dile getirmek üzere Ankara Garı önünde bir araya gelen binlerce kişi, saat 10.04’te meydana gelen iki bombalı saldırıyla sarsıldı. Saldırıda 103 kişi yaşamını yitirirken yüzlerce kişi yaralandı.

Aradan geçen yıllara rağmen saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınları ve katliamda yaralananlar için 10 Ekim, unutulmayan bir acı olarak hafızalardaki yerini koruyor.

Anmalar mezarlık ziyaretleriyle sürecek

Katliamın 11’inci yıl dönümü kapsamında anma etkinlikleri 11 Ekim Pazar günü de devam edecek. Program doğrultusunda katılımcılar, saat 10.30’da Kurtuluş Parkı’ndaki Vedat Dalokay Nikah Salonu önünde buluşacak. Buradan Karşıyaka Mezarlığı’na geçilerek saat 11.30’da mezar ziyaretleri gerçekleştirilecek.

Anma programını düzenleyen kurumlar, saldırıda yaşamını yitirenleri anmanın yanı sıra barış, demokrasi ve adalet taleplerini de gündemde tutmayı amaçlıyor.