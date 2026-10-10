Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı’nın 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule kesiminde ilk sefer gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün düzenlenen törenle hizmete açtığı hatta tren, bu sabah Kapıkule-Çerkezköy arasındaki yolculuğunu 54 dakikada tamamladı. Yeni hat, Edirne ve çevresinde yaşayan yolculara ulaşım kolaylığı sağladı.

Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı’nda İlk Sefer Heyecanı

Türkiye’nin Avrupa’ya açılan önemli demir yolu bağlantılarından Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı’nın en uzun etabı olan 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule kesimi, dün Kırklareli’nin Babaeski ilçesindeki garında düzenlenen törenle hizmete alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilen açılışın ardından hatta ilk yolculuk bu sabah yapıldı. Edirne Garı’ndan hareket eden 221 yolcu kapasiteli tren, Kapıkule-Çerkezköy arasındaki seferini 54 dakikada tamamladı.

Yeni hattı deneyimlemek isteyen yolcular, ailelerini ve akrabalarını ziyaret etmek için hızlı treni tercih etti.

Babaeski’ye Ulaşım 19 Dakikaya Düştü

Edirne’de üniversite eğitimi gören Birsu Kocayiğit, ailesinin yaşadığı Babaeski’ye gitmek için hızlı trene bindi. Yeni durağın kendisine büyük kolaylık sağladığını belirten Kocayiğit, yolculuk süresinin kısaldığını söyledi.

Kocayiğit, “Edirne’de üniversite okuyorum. Ailem Babaeski’de yaşadığı için bugün hem treni deneyimlemek hem de onların yanına gitmek için kullanıyorum. Daha önce Babaeski’de durak yoktu. Ailemin yanına yeni bir durak açıldığı için kolaylıkla gidebiliyorum. 19 dakika sürüyor. Gerçekten süreyi kısalttı. Benim için çok büyük kolaylık oldu. Sürekli gidip geleceğim artık” dedi.

İlk Kez Hızlı Trene Bindi

Lüleburgaz’daki akrabalarını ziyaret etmek üzere trene binen Serhat Mirin de ilk kez hızlı tren deneyimi yaşayacağını belirtti.

Yolculuğu deneyimlemek istediğini söyleyen Mirin, İstanbul etabının da açılmasıyla hatta yolcu yoğunluğunun artacağını düşündüğünü ifade etti.

Mirin, hızlı trenin Türkiye’de demir yolu ulaşımının gelişmesine katkı sağlamasını temenni ederek daha fazla bölgenin demir yolu ağlarıyla birbirine bağlanmasının yolcular için önemli bir kazanım olacağını dile getirdi.

Halkalı-Kapıkule Hattında Yeni Dönem

Çerkezköy-Kapıkule kesiminin hizmete alınmasıyla Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı’nın önemli bir etabında yolcu taşımacılığı başladı. İlk seferde yolcular, yeni hattın sunduğu ulaşım kolaylığını deneyimledi.