İspat Cami Mahallesi Özgün Yapı Kooperatifi’ndeki bir apartmanda yaşayanlar, dün gece TIR şoförü Vahap Yücel’in dairesinden yoğun koku gelmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı. Apartman sakinleri ayrıca Yücel’in yakınlarına da haber verdi.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kapının açılmaması ve içeriden herhangi bir ses gelmemesi üzerine ekipler çilingir çağırdı. Kapının açılmasının ardından daireye giren ekipler, Yücel’i hareketsiz halde buldu.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yücel’in yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaklaşık 5 gün önce öldüğü değerlendirilen Yücel’in cenazesi, nöbetçi savcı ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Edirne Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.