Adana’da motosikletinin bir cip tarafından sıkıştırıldığı iddia edilen ve ardından refüj ile aydınlatma direğine çarparak hayatını kaybeden 36 yaşındaki Mustafa Dündar’ın ailesi, kazaya neden olduğunu öne sürdükleri cip sürücüsünün bulunmasını istiyor. Oğlunun ölümünün ardından geceleri uyuyamadığını söyleyen anne Şefika Dündar, “Oğlumun ölümüne neden olan kişinin sokakta rahatça gezmesini istemiyorum. Yetkililerden tek ricam, o kişinin bulunup gereken cezayı alması” dedi.

Cipin sıkıştırdığı motosiklet refüje çarptı

Kaza, 2 Ağustos 2025'te Adana'nın Çukurova ilçesindeki Özdemir Sabancı Bulvarı'nda meydana geldi.

Mobilya ustası ve 2 çocuk babası Mustafa Dündar'ın kullandığı 01 BCB 984 plakalı motosiklet, iddiaya göre plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen füme renkli bir cip tarafından sıkıştırıldı.

Kontrolünü kaybeden Dündar, motosikletiyle refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen motosiklet, refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Mustafa Dündar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Dündar'ın cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından Ali Hocalı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kazanın ardından polis ekipleri, olay yerinden ayrılan cipin sürücüsünü tespit ederek yakalamak için çalışma başlattı.

“Evde uyuyamaz hale geldim”

Oğlunun ölümünün ardından yaşadığı acıyı anlatan anne Şefika Dündar, kazanın ardından hayatının değiştiğini söyledi.

Dündar, oğlunun kaza günü akrabalarıyla pikniğe gittiğini belirterek, dönüş yolunda cip tarafından sıkıştırıldığını düşündüklerini ifade etti.

“Cenazesini defnettikten sonra evde uyuyamaz hale geldim. Aklımdan bir an olsun çıkmıyor. Şu anda yüreği yanan bir anneyim. Sokaktaki kediye bile bir zarar gelse vicdanım sızlar. Mustafa çok merhametli, iyi bir insandı. Herkes onun ölümüne çok üzüldü. Bir can gitti ve ben bu kişinin bulunmasını istiyorum, dayanamıyorum. Allah kimseye bu acıyı yaşatmasın. Mustafa'mın ölümüne neden olan kişinin bulunması için her yere başvuruyorum.”

“Oğlumun ölümüne neden olan kişi bulunsun”

Oğlunun ölümüne neden olduğunu öne sürdüğü cip sürücüsünün bulunmasını isteyen anne Dündar, olayın aydınlatılması için güvenlik kameralarının incelenmesini istedi.

Dündar, “2 çocuk babası oğlum hayatını kaybetti. Çocuklarını psikolojik tedaviye götürüyorum. Onlar da çok etkilendi, bir türlü düzelemediler. Her yerde kamera olmasına rağmen ölümüne neden olan kişi neden bulunmuyor? Şu anda sokakta rahatça gezebiliyor. Yetkililere yalvarıyorum; kameralar incelensin, ölümüne neden olan kişi bulunsun. O sürücüyü Allah'a havale ediyorum, kaçmasaydı belki oğlum sağ kalacaktı” diye konuştu.

Baba Dündar da kamera kayıtlarının incelenmesini istedi

Mustafa Dündar'ın babası Ziya Dündar da oğlunu füme renkli bir cipin sıkıştırdığını belirterek, kazanın aydınlatılmasını istedi.

Ziya Dündar, güvenlik kameralarının incelenerek kazaya neden olduğunu öne sürdükleri aracın sürücüsünün tespit edilmesini ve olayın tüm yönleriyle ortaya çıkarılmasını talep etti.