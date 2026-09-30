Edirne’nin Keşan ilçesinde çıkan ot yangını, çevrede paniğe neden oldu. Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Kaplan Sokak’ta saat 16.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle kuru otlar tutuştu.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, çevredeki evleri tehdit etti. Yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Vatandaşlar Evlerini Boşalttı

Yangının çevredeki evlere sıçrama ihtimaline karşı bazı vatandaşlar tedbir amacıyla evlerini boşalttı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın, evlere sıçramadan söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için başlatılan incelemenin sürdüğü bildirildi.