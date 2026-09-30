18 meslek derneğinin katılımıyla gerçekleştirilen farklı kamu kurumlarında görev yapan müfettiş, kontrolör ve denetçi temsilcilerinden oluşan Kamu Denetim Dernekleri Platformu, kamu denetim elemanlarının özlük, ekonomik, sosyal ve mesleki sorunları ile çözüm önerilerini kamuoyuyla paylaşmak amacıyla Ankara’da basın toplantısı düzenledi.

Sonsöz Gazetesi’nden Sümer Taşkıran’ın haberine göre; platformda 18 meslek derneği yer alırken, açıklamayı TRT Müfettişleri Derneği Başkanı ve Platform Sözcüsü Talha Demirtaş yaptı.

KAMU DENETİMİ DEVLET YÖNETİMİNİN VAZGEÇİLMEZ UNSURU

Demirtaş, kamu denetiminin devlet yönetiminin vazgeçilmez unsurlarından biri olduğunu belirterek, müfettiş, kontrolör, denetçi ve iç denetçilerin kamu kurumlarının en üst yöneticileri adına görev yaptığını söyledi. Denetim mensuplarının yalnızca hata tespiti yapan kişiler olmadığını ifade eden Demirtaş, bu meslek gruplarının kamu kaynaklarının korunması, usulsüzlüklerin önlenmesi, kamu zararının ortaya çıkmasının engellenmesi ve idareye rehberlik edilmesi gibi önemli görevler üstlendiğini belirtti. Demirtaş, kamu denetiminin kamu yönetiminin hukuka uygun, şeffaf, hesap verebilir ve etkin biçimde yürütülmesinde temel araçlardan biri olduğunu kaydetti.

ÖZLÜK HAKLARINDA DENGESİZLİK VURGUSU

Kamu denetim mensuplarının çalışma koşulları ile mevcut özlük hakları arasında dengesizlik bulunduğunu savunan Demirtaş, denetim görevinin ülkenin farklı bölgelerinde, çoğu zaman ailelerden ve ikametgâhlardan uzakta yürütüldüğüne dikkat çekti. Görevin yoğun çalışma temposunun yanı sıra önemli hukuki ve idari sorumluluklar içerdiğini belirten Demirtaş, benzer eğitim ve kariyer süreçlerinden geçen ve benzer nitelikte görevler üstlenen denetim meslek mensupları arasında özlük hakları bakımından farklılıklar bulunduğunu ifade etti. Demirtaş, mesleğin taşıdığı sorumluluk ile mevcut özlük hakları arasındaki farkın giderek büyüdüğünü söyledi.

“TALEBİMİZ AYRICALIK DEĞİL, ADALETTİR”

Platformun taleplerini açıklayan Demirtaş, başka kamu çalışanlarının haklarının azaltılmasını istemediklerini belirterek, taleplerinin ayrıcalık değil hakkaniyet olduğunu vurguladı. Demirtaş, kamu denetim meslek mensuplarının özlük haklarının yeniden değerlendirilmesini, müfettiş, kontrolör, denetçi ve iç denetçilerin görev, sorumluluk, risk ve çalışma koşullarının dikkate alındığı adil bir özlük sistemi oluşturulmasını istedi. Meslekler arasındaki hakkaniyetsiz farklılıkların giderilmesi gerektiğini belirten Demirtaş, kamu denetim mesleklerinin statüsü ve kariyer yapısının güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

NİTELİKLİ İNSAN KAYNAĞI VURGUSU

Denetim mesleğinin nitelikli insan kaynağı açısından cazibesinin korunması gerektiğini ifade eden Demirtaş, yetişmiş denetim personelinin meslekten uzaklaşmasına yol açabilecek sorunların giderilmesini istedi. Mesleki itibar ve statünün yeniden güçlendirilmesi gerektiğini de dile getiren Demirtaş, devletin kendi adına denetim yapan kamu denetim mensuplarının emeğine, sorumluluğuna ve fedakârlığına sahip çıkmasını beklediklerini söyledi.

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