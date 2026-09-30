Fatih'te sahte para basıp piyasaya sürdüğü belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 963 bin 800 avro, 91 bin 100 dolar ve 800 lira sahte para ele geçirildi. Operasyonda 1 milyon 680 bin avro değerinde basımı tamamlanmamış tabaka parayla, sahte para basımında kullanılan çok sayıda malzeme de bulundu.Olayla ilgili 2 şüpheli yakalandı.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekiplerinin sahte para üretimi ve piyasaya sürülmesinin önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor. Saha çalışmaları ve istihbari analizlerde K.A.'nın (49) sahte para bastığı belirlendi. K.A.'nın bastığı sahte paraları, normal değerinin yaklaşık yüzde 15-20'si karşılığında piyasaya sürecek kişilere sattığı da tespit edildi.

9 YIL 3 AY KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Çalışmaların devamında kimlik bilgileri belirlenen K.A., 29 Eylül'de salı günü Aksaray Mahallesi'nde yakalandı. Şüphelinin üzerinde yapılan kontrollerde başkasına ait kimlik ele geçirildi. Yapılan sorgulamada K.A.'nın benzer suçlardan aranma kaydının bulunduğu ve hakkında 9 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu da ortaya çıktı.

SAHTE PARA BASIMINDA KULLANILAN MALZEMELER ELE GEÇİRİLDİ

Çalışmaların devamında K.A.'nın bağlantıları ve sahte para üretimine ilişkin faaliyetleri incelendi. Şüphelinin faaliyetlerini gizlemek amacıyla Haseki Sultan Mahallesi'nde M.E.E. (34) üzerinden ev kiraladığı ve sahte para üretiminin bir bölümünü bu adreste yaptığı tespit edildi. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda M.E.E. de gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda 1 milyon 680 bin avro değerinde basımı tamamlanmamış sahte tabaka para, 963 bin 800 avro, 91 bin 100 dolar, 800 lira, 2 laminatör, 3 aydinger kalıp, 1 para kesme makinesi, 15 hologram rulosu, 900 adet 100 avro hologram, 2 rulo hologram, 100 ibareli 35 tabaka hologram şerit, 2 yeşil renkli sıvama silikonu ele geçirildi.Haklarında 'Parada sahtecilik' ve 'Resmi belgede sahtecilik' suçlamaları bulunan şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.