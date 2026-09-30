Ankara’nın merkez ilçelerinden Keçiören’de Halide Ömer Uncuoğlu İlkokulu 2/B sınıfında eğitim gören öğrencilerin velileri, yaşadıkları mağduriyetin artık görülmesini talep etti. Velilerin aktardığına göre eğitim gören öğrenciler, kısa sürede 4 farklı öğretmen değiştirdi. Öğretmenlerin tamamı ücretliydi. Sürekli öğretmen değişikliğinin çocukların eğitim düzenini ciddi şekilde etkilediği vurgulandı. Eğitim hizmetinin yalnızca şeklen değil, pedagojik istikrar gözetilerek kesintisiz uygulanmasını isteyen aileler sürecin hızlıca çözüme kavuşması çağrısında bulunuyor.

Veliler, okul yönetimi tarafından, okulda kadrolu öğretmen bulunduğunu ancak başka bir yerde görevlendirildiğini ve kadrosunu çekmediği için sınıfa öğretmen atanamadığını iddia etti. Ebeveynler, “Bu süreç daha ne kadar devam edecek? Çocuklarımız neden sürekli öğretmen değiştirerek eğitim almak zorunda?” sorularını yöneltti. Yetkililerden durumun incelenmesini ve 2/B sınıfına artık sürekli bir öğretmen görevlendirilmesini isteyen veliler, “Çocuklarımızın eğitim hakkı daha fazla aksamasın” çağrısında bulunarak Milli Eğitim Bakanlığı’ndan çözüm bekliyor.

BENZER DURUM ANTALYA’DA YAŞANMIŞ, KDK DEVREYE GİRMİŞTİ

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), Antalya’da bir okuldaki sınıfta kısa sürede yaşanan 4 öğretmen değişimi nedeniyle yapılan başvuruda, sınıfa sürekli görev üstlenebileceğini taahhüt eden bir öğretmenin görevlendirilmesini tavsiye etmişti.

KDK’nin kararına göre, Antalya Kepez’de bir ilkokul sınıfının öğretmeni doğum iznine ayrıldı. Öğretmenin izne ayrılmasının ardından aynı sınıfta kısa süre içinde 4 öğretmen değişikliği yaşandı. Bunun üzerine bir veli, öğrencilerin eğitim hakkı, eğitimde fırsat eşitliği ve çocuğun üstün yararı ilkelerinin ihlal edildiği iddiasıyla KDK’ye başvurdu.

Başvuruyu inceleyen KDK, eğitim-öğretim faaliyetlerinin kesintisiz sürdürülebilmesi adına alanında uzman, kadrolu veya süreç sonuna kadar kesintisiz görev yapacağını taahhüt eden, yeterli pedagojik donanıma sahip bir öğretmenin görevlendirilmesi adına Milli Eğitim Bakanlığı’na tavsiye kararı verdi.

Kararda, eğitim hizmetinin yalnızca şeklen değil, pedagojik istikrar gözetilerek kesintisiz şekilde yürütülmesinin idarenin temel yükümlülüklerinden biri olduğu vurgulandı. Sık öğretmen değişikliklerinin, öğrencilerin akademik ve psikososyal gelişimini olumsuz etkileyebileceğine işaret edilen kararda, bu durumun Anayasa’da güvence altına alınan eğitim hakkı ile ulusal ve uluslararası mevzuatta yer alan çocuğun üstün yararı ilkesiyle bağdaşmadığı ifade edildi.

Halide Ömer Uncuoğlu İlkokulu 2/B sınıfı velilerinin yaşadığı benzer mağduriyet, KDK’nin bu kararının ardından yeniden gündeme geldi. Veliler, çocuklarının eğitim hakkının daha fazla aksamaması için kalıcı çözüm bekliyor.