YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Genel Merkez’de düzenlenen Milletvekili Çalışma Toplantısı’nın açılışında konuştu. Özel, iktidara yönelik eleştirilerde bulunarak mağdur edildiğini belirttiği milyonlarca vatandaşın yaşadığı sorunlara dikkat çekti.
Özel, konuşmasında, “Bu iktidar üzerinde milletin ahı vardır. Mağdur edilen, yoksul bırakılan, adaletsizliğe uğrayan milyonların ahı bu iktidarın üzerindedir. Haksız yere hapiste tutulanların ahı bu iktidarın üzerindedir” ifadelerini kullandı.
Türkiye’nin yeniden ayağa kaldırılması gerektiğini savunan Özel, partisinin hedefini ise şu sözlerle açıkladı:
“Biz milletin yüzünü güldürmeye, sarsılmaz adaleti sağlamaya, Türkiye’yi ayağa kaldırmaya geliyoruz. Safımız milletle birdir. Milletimizin kaderi bizim kaderimizdir. Millet de bizimle beraberdir.”