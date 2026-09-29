CHP Grup Başkanı Faik Öztrak fon krizine ilişkin Meclis araştırması çağrısında bulundu. Krizin kökeninin 2021'e dayandığını belirten CHP heyeti, sorumluların bütçe görüşmelerinde hesap vereceğini vurguladı. CHP Grup Başkanı Faik Öztrak CHP Grup Başkanvekili, Rahmi Aşkın Türeli, Serkan Sarı Karabük Milletvekili Cevdet Akay ve İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu ile birlikte TBMM’de Parlamento Muhabirlerine ile sabah kahvaltısında buluştu.

CHP Grup Başkanı Faik Öztrak krizin aydınlatılması için Meclis açılır açılmaz bir araştırma komisyonu kurulması isteyeceklerini belirterek iktidarı sert dile eleştirdi. Faik Öztrak “Saray önce bunun hesabını açıklamalıdır; aksi takdirde güven ortamının sağlanması mümkün değildir. Bu millet sizi affetmeyecek, hesabını soracaktır” diye konuştu.

YAVAŞ SORUSUNA YANIT VERMEDİ

Faik Öztrak, gazetecilerin YENİ Parti ve Mansur Yavaş ile ilgili sorulara yanıt vermekten kaçındı.

Basın mensuplarının partisinin oy oranlarına dair anket yaptırıp yaptırmadıklarına yönelik sorusunu yanıtlayan Faik Öztrak, şu aşamada bir anket çalışması yürütmediklerini kaydetti. Öztrak, seçim dönemine girildiğinde Türk milletinin Atatürk’ün emaneti olan CHP’ye sahip çıkacağına inançlarının tam olduğunu belirterek açıklamalarını tamamladı.