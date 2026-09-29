Fon piyasasında yaşanan gelişmelerin ardından gözler bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne çevrildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomi yönetimiyle saat 14.00’te bir araya gelecek. Külliye’de gerçekleştirilecek toplantının ana gündemini fon piyasasında son dönemde yaşanan gelişmeler oluşturacak.
Toplantıda, sermaye piyasalarının korunmasına yönelik alınabilecek idari tedbirler ile yapılması planlanan hukuki düzenlemelerin ele alınması bekleniyor.
Ekonomi yönetiminin katılımıyla gerçekleştirilecek görüşmede, piyasalardaki gelişmelerin yanı sıra yatırımcıların korunmasına yönelik atılabilecek adımların da değerlendirilmesi bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğindeki toplantı, ekonomi çevreleri ve piyasalar tarafından yakından takip ediliyor.