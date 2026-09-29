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Yağışın etkisini sürdürmesi nedeniyle mahallede su baskınlarına karşı tedbir alınırken, taşkının ardından oluşan zararların belirlenmesi için çalışma yapılması bekleniyor. (

Karasu ilçesi Darıçayırı Mahallesi'nde, meteorolojik uyarının ardından dün başlayan yağış, gece ve sabah saatlerinde yoğun şekilde devam etti. Yağış nedeniyle sabah saatlerinde mahalle içerisinden geçen dere taştı. Derenin taşması sonucu mahallede bulunan çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Su baskınları nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşarken, bölgede çalışma başlatıldı.

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