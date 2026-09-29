Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu, resmi belgede sahtecilik iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. “Hakemler Dosyası” olarak adlandırılan soruşturma kapsamında 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenirken, mevcut ve eski MHK üyelerinin de aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Soruşturma 2025 yılında başlatıldı

Edinilen bilgilere göre soruşturmanın başlangıcı, 15 Eylül 2025 tarihinde alınan müşteki ifadesine dayanıyor. Dosyada bazı hakem ve gözlemcilere yönelik mobbing uygulandığı ve resmi belgede sahtecilik yapıldığı yönündeki iddialar inceleniyor.

Soruşturma kapsamında iddiaların kapsamlı şekilde araştırılması amacıyla farklı incelemeler gerçekleştirildi. Açık kaynak araştırmalarının yanı sıra Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve HTS kayıtları üzerinde inceleme yapıldığı belirtildi.

Dosyada müşteki ve tanık ifadelerinin yanı sıra bilirkişi tespitlerinin de yer aldığı aktarıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda bazı mevcut ve eski MHK üyeleri ile hakem ve gözlemcilerin soruşturma konusu iddialarla bağlantılı olabileceği değerlendirildi.

4 ilde operasyon yapıldı

Soruşturma kapsamında ekipler tarafından 4 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonun ardından MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltı işlemlerinin, soruşturma dosyasında yer alan resmi belgede sahtecilik iddiaları çerçevesinde gerçekleştirildiği belirtildi.

Gözaltına alınan isimler belli oldu

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 kişinin görevleri şöyle:

Ferhat Gündoğdu: TFF Merkez Hakem Kurulu Başkanı

TFF Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferdi Karadoruk: TFF Faal Hakemler Derneği Başkanı

TFF Faal Hakemler Derneği Başkanı Ahmet Şahin: TFF Merkez Hakem Kurulu eski Başkan Vekili

TFF Merkez Hakem Kurulu eski Başkan Vekili Yunus Yıldırım: TFF Merkez Hakem Kurulu eski üyesi

TFF Merkez Hakem Kurulu eski üyesi Sebahattin Şahin: MHK üyesi, TFF Eğitim ve 4. Bölge Sorumlusu

MHK üyesi, TFF Eğitim ve 4. Bölge Sorumlusu Alican Sağlar: TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu

TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu Emre Kosif: TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı

Soruşturmanın, dosyada yer alan iddiaların ve toplanan delillerin incelenmesiyle sürdürüldüğü bildirildi.