Gram altındaki aşağı yönlü hareket bugün de hız kazandı. Sarı metalde yaşanan sert gerilemenin ardından yatırımcılar, fiyatlardaki düşüşün nedenlerini araştırmaya başladı.

Altın fiyatlarındaki değer kaybında birden fazla gelişmenin etkili olduğu değerlendiriliyor. ABD tahvil getirilerindeki yükseliş ve doların güç kazanması, faiz getirisi sunmayan altının yatırımcılar açısından cazibesini azaltırken, petrol fiyatlarındaki artış da piyasalardaki beklentileri etkiledi.

Öte yandan, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikasına ilişkin beklentiler de altın üzerinde baskı oluşturan unsurlar arasında yer aldı. Faizlerin yüksek kalabileceğine yönelik beklentilerin güçlenmesiyle birlikte yatırımcıların güvenli liman olarak görülen altına yönelik talebinde gerileme yaşandı.

Bu gelişmelerin aynı dönemde etkili olması, altın fiyatlarında sert satışların görülmesine ve gram altının aşağı yönlü hareketinin belirginleşmesine neden oldu.