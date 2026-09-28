İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK), soruşturma kapsamında şirket ve fonlara yönelik uygulanan tedbirlerin yeniden ele alınmasına ilişkin Başsavcılığa gönderdiği yazının içeriği ortaya çıktı.

SPK Başkanı tarafından imzalanan yazıda, soruşturma kapsamında piyasa dolandırıcılığı yapıldığı ve elde edilen gelirlerin suçtan kaynaklandığı yönünde kuvvetli suç şüphesi bulunduğuna ilişkin Başsavcılık tespitlerine yer verildi.

131 fonun işlemleri durdurulmuştu

SPK'nın yazısında, Kurul Karar Organının 17 Eylül 2026 tarihli kararıyla 131 fonun TEFAS üzerinden alım ve satım işlemlerine kapatıldığı da hatırlatıldı. Söz konusu karar, soruşturma kapsamında fonların durumuna ilişkin alınan önemli adımlardan biri olarak kayıtlara geçti. Fonlara yönelik işlemlerle ilgili süreç SPK'nın kararları doğrultusunda devam ediyor.

Şirket ve fonlar için yeni değerlendirme

Soruşturmanın ilerleyen aşamasında şirket ve fonlara yönelik adli tedbirlerin kapsamı yeniden gündeme geldi. SPK'nın Başsavcılığa gönderdiği yazı da bu değerlendirme sürecinin önemli belgelerinden biri oldu. Son gelişmeyle birlikte soruşturma kapsamında alınan tedbirlerin hangi şirket ve fonlar açısından devam edeceği, hangileri bakımından kaldırılacağı konusunda yeni kararlar ortaya çıktı. Öte yandan soruşturmanın hukuki süreci devam ediyor. Şirket ve fonlar hakkında alınan tedbirlere ilişkin gelişmelerin yanı sıra soruşturmanın diğer şüphelileri ve dosyanın kapsamına yönelik adli işlemler de sürdürülüyor.