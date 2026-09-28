Daha önce 1 Ekim 2026'da uygulanmaya başlanması planlanan sistem, teknik altyapı ve entegrasyon çalışmalarının tamamlanabilmesi amacıyla 1 Aralık 2026'ya ertelendi.

Tapu ve ödeme aynı süreçte güvence altına alınacak

Yeni sistemle birlikte konut, arsa ve iş yeri gibi taşınmazların satışında bedelin nakit, havale veya elektronik fon transferi yoluyla ödenmesi halinde güvenli ödeme mekanizmasının kullanılması öngörülüyor. Uygulamanın temel amacı, taşınmazın tapuda devredilmesi ile satış bedelinin ödenmesi arasındaki süreci daha güvenli hale getirmek. Böylece alıcı ve satıcının, paranın gönderilmesi ya da tapunun devredilmesi aşamasında karşılaşabileceği risklerin azaltılması hedefleniyor.

Başlangıç tarihi ikinci kez değişti

Güvenli Ödeme Sistemi'nin zorunlu hale getirilmesi için ilk tarih 1 Temmuz 2026 olarak belirlenmişti. Teknik hazırlıklar nedeniyle başlangıç tarihi önce 1 Ekim 2026'ya, ardından yapılan son düzenlemeyle 1 Aralık 2026'ya çekildi.

Bu nedenle taşınmaz alım satımı yapacak vatandaşların yeni uygulama tarihini dikkate alması önem taşıyor. Yeni sistem için belirlenen tarih: 1 Aralık 2026.