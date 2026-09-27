Emeklilikte yaşanan hak kayıpları ve aynı çalışma koşullarına rağmen ortaya çıkan emeklilik yaşı farklarına dikkat çekmek amacıyla Ankara’da basın açıklaması düzenlenecek.
Emeklilikte Adalet Derneği’nin duyurusuna göre, “Kademeli Emeklilik Ulusal Basın Açıklaması” 18 Ekim Pazar günü saat 14.00’te Ulus’taki Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilecek. Dernek, düzenlenecek açıklamayla emeklilik sistemindeki yaş farklarına ve hak kayıplarına dikkat çekerek kademeli emeklilik talebini kamuoyuna duyuracak.
Etkinliğe emeklilikte adalet talebini dile getiren vatandaşların katılması bekleniyor.
Muhabir: Haber Merkezi