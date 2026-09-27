CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın CHP’den istifa etmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Yavaş’ın CHP’nin 103. kuruluş yıl dönümü etkinliklerine katılmasını istediğini belirten Kılıçdaroğlu, Yavaş’ın kararının kendi tercihi olduğunu söyledi.
Kılıçdaroğlu, “Kimseyi zorla CHP’ye üye yapmadık, zorla da atmadık. Kendi tercihidir, saygı duyarız. Yolunu seçmiştir” ifadelerini kullandı.
Yavaş’ın CHP’nin 103. kuruluş yıl dönümü etkinliğine katılmasını istediğini belirten Kılıçdaroğlu, “Anıtkabir’e gelmesini, 103. yıl etkinliğine katılmasını isterdim” dedi.
Mansur Yavaş, 23 Eylül’de yaptığı açıklamayla CHP üyeliğinden ayrıldığını ve siyasi yoluna bağımsız olarak devam edeceğini duyurmuştu.