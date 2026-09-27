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Mansur Yavaş, 23 Eylül’de yaptığı açıklamayla CHP üyeliğinden ayrıldığını ve siyasi yoluna bağımsız olarak devam edeceğini duyurmuştu.

Kılıçdaroğlu, “Kimseyi zorla CHP’ye üye yapmadık, zorla da atmadık. Kendi tercihidir, saygı duyarız. Yolunu seçmiştir” ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın CHP’den istifa etmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Yavaş’ın CHP’nin 103. kuruluş yıl dönümü etkinliklerine katılmasını istediğini belirten Kılıçdaroğlu, Yavaş’ın kararının kendi tercihi olduğunu söyledi.

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