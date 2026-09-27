Fon soruşturması kapsamında hakkında daha önce yurt dışına çıkış yasağı uygulanan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel, gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Özel hakkında daha önce adli kontrol tedbiri uygulanmıştı. Soruşturmanın ilerleyen aşamasında Özel hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Kararın ardından Özel, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarpyener hakkında da yakalama kararı bulunduğu öğrenildi.

Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturmada çok sayıda şüpheli hakkında işlem yapılırken, Özel'in gözaltına alınması dosyada yeni bir gelişme olarak kayıtlara geçti.