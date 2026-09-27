İstanbul Beyoğlu'nda polis ekiplerinin gerçekleştirdiği huzur ve asayiş denetiminde, sokaktaki fuhuş pazarlığı dronla tespit edildi. Denetimlerde 3 aranan kişi ve 2 kaçak göçmen yakalanırken, ruhsatsız faaliyet gösterdiği belirlenen 2 eğlence mekanı ile 2 otel mühürlendi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ve Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, ilgili şube müdürlüklerinin katılımıyla Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi, Tarlabaşı Bulvarı ve çevresindeki ara sokaklarda denetim gerçekleştirildi.

Dron destekli uygulamada 25 umuma açık eğlence mekanı, 5 otel ile 2 binada bulunan 10 nokta denetlendi. Cadde ve sokaklarda da genel ahlaka aykırı davranışların önlenmesine yönelik kontroller yapıldı.

Fuhuş pazarlığı dronla tespit edildi

Denetimler sırasında sokak aralarında fuhuş pazarlığı yapıldığı dronla tespit edildi. Bunun üzerine 4 kişi hakkında 'fuhuşa aracılık ve yer temin etme' suçundan işlem yapıldı.

Genel ahlaka aykırı ve çevreyi rahatsız edici davranışlarda bulunduğu belirlenen 27 kişi hakkında da işlem uygulandı. Fuhuş yapıldığı tespit edilen 2 bina denetlenirken, ruhsatsız faaliyet gösterdiği belirlenen 2 eğlence mekanı ile 2 otel mühürlendi.

Bin 737 kişinin GBT sorgusu yapıldı

Denetimlerde bin 737 kişinin Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusu yapıldı. Çeşitli suçlardan arandığı belirlenen 3 kişi ile 2 kaçak göçmen yakalandı.

Çevreye rahatsızlık verdiği belirlenen 12 kişi hakkında idari işlem uygulanırken, üst aramalarında uyuşturucu madde ele geçirilen 3 kişi hakkında 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan işlem yapıldı.

17 işletmeye idari para cezası

Umuma açık eğlence mekanlarına yönelik denetimlerde ise tütün mamulleri kullanımı, faaliyet konusuna aykırılık, mesul müdürlük belgesinin bulunmaması, sigortasız işçi çalıştırılması ve işletme dışında müzik yayını yapılması gibi mevzuata aykırılıklar tespit edildi.

Bu kapsamda toplam 17 işletmeye idari para cezası uygulandı.