Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda kadınlar +80 kilo kategorisinde altın madalya kazanan Trabzonlu milli boksör Havvanur Kethüda, memleketine döndü. Avrupa şampiyonu olan genç sporcu, Trabzon Havalimanı'nda ailesi, antrenörleri, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve çok sayıda vatandaş tarafından karşılandı.

Havvanur Kethüda'nın Trabzon'a dönüşü sırasında havalimanında coşkulu görüntüler yaşandı. Milli boksörü tebrik eden Başkan Ahmet Metin Genç, genç sporcunun elde ettiği başarının Trabzon için gurur kaynağı olduğunu belirtti.

Havvanur Kethüda'ya havalimanında coşkulu karşılama

Trabzon Havalimanı'ndaki karşılamaya Havvanur Kethüda'nın ailesi ve antrenörlerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Avrupa şampiyonluğuyla Trabzon'a dönen milli boksör, burada tebrikleri kabul etti.

Başkan Ahmet Metin Genç, milli sporculara verilen desteklerden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da teşekkür etti.

Ahmet Metin Genç: İlkler şampiyonluğunu aldı

Havvanur Kethüda'nın altyapı kategorilerinde elde ettiği başarılara da dikkat çeken Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, milli boksörün büyükler kategorisindeki ilk Avrupa şampiyonluğunu kazandığını söyledi.

Genç, “Havvanur, Avrupa şampiyonluğunun büyükler kategorisindeki ilk şampiyonluğunu aldı. İnşallah yakın zamanda dünya şampiyonluğuyla da gururlanacağız. Araklı'mız zaten Selçuk Aydın'ımızla beraber şampiyonlar yetiştiren bir ilçemizdir. Şampiyonluklar devam edecek. Biz de onunla gurur duymaya devam edeceğiz. Havvanur'u tebrik ediyorum. Allah yolunu açık etsin” dedi.

Havvanur Kethüda, 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda elde ettiği altın madalyayla Türkiye'ye ve Trabzon'a büyük gurur yaşattı.