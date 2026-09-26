UEFA Uluslar A Ligi 1'inci Grup'ta Türkiye, Kocaeli'de Fransa ile karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlı ekip mücadeleden 1-0 mağlup ayrıldı.

Karşılaşmanın ardından milli futbolcu Arda Güler, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Mağlubiyet nedeniyle üzgün olduklarını belirten Güler, takımda çok sayıda sakat oyuncunun bulunduğunu söyledi.

Arda Güler, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Kocaeli halkına çok teşekkür ediyoruz. Nereye gidersek gidelim; ülkemizde, Avrupa'da, her yerde bizi destekliyorlar. Son performanslarımızı unutturmak için elimizden geleni yaptık. Gerçekten çok sayıda sakat oyuncumuz vardı. Ona rağmen elimizden gelenin en iyisini yaptığımızı düşünüyorum. Tabii ki kazanmayı çok istedik, çok üzgünüz."

"ÖNEMLİ MAÇLARIMIZ VAR"

Fransa karşısında alınan mağlubiyetin ardından önlerinde önemli karşılaşmalar bulunduğunu belirten Arda Güler, kalan maçlara odaklanacaklarını söyledi.

Güler, "Ama şimdi hala önemli maçlarımız var. İnşallah onları kazanacağız. Elimizden geleni yapıp bugünü de unutturacağız. İnşallah orada kazanmak istiyoruz" diye konuştu.