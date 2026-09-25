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Avrupa şampiyonu Busenaz Sürmeneli ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.

Erdoğan, görüşmede Sürmeneli'ye, "Tebrik ediyorum seni, aferin. İnşallah olimpiyatta da başarı bekliyorum. Tebrik ediyorum, ailene selamlarımı ilet" dedi.

Sofya'daki final müsabakasını yerinde takip eden Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'nın telefonu aracılığıyla milli boksörle görüşen Erdoğan, Sürmeneli'yi başarısından dolayı kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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