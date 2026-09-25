Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Sofya'daki final müsabakasını yerinde takip eden Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'nın telefonu aracılığıyla milli boksörle görüşen Erdoğan, Sürmeneli'yi başarısından dolayı kutladı.
"Olimpiyatta da başarı bekliyorum"
Erdoğan, görüşmede Sürmeneli'ye, "Tebrik ediyorum seni, aferin. İnşallah olimpiyatta da başarı bekliyorum. Tebrik ediyorum, ailene selamlarımı ilet" dedi.
Avrupa şampiyonu Busenaz Sürmeneli ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.
Kaynak: DHA