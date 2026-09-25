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Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

6 yaralı, daha sonra ambulanslarla Sivas kent merkezindeki hastanelere götürülerek tedaviye alındı.

Kazanın ardından bölgeye AFAD, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışma yaşanıp yaşanmadığına ilişkin bilgi verilmezken, yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobilde bulunan sürücü Vahit Karakuş ile Navruz Karakuş, Dursade Karakuş, Nazlıgül Korkut, Miras Mehmet Avcı ve Osman Aras Korkut yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Sivas-Kayseri kara yolunda meydana geldi. Sivas'tan Antalya yönüne ilerleyen Vahit Karakuş yönetimindeki 07 TT 477 plakalı otomobil, Ali Balcı'nın kullandığı 31 BAY 778 çekici ve 31 AZV 100 dorse plakalı TIR'a arkadan çarptı.

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