Kaza, saat 15.30 sıralarında Sivas-Kayseri kara yolunda meydana geldi. Sivas'tan Antalya yönüne ilerleyen Vahit Karakuş yönetimindeki 07 TT 477 plakalı otomobil, Ali Balcı'nın kullandığı 31 BAY 778 çekici ve 31 AZV 100 dorse plakalı TIR'a arkadan çarptı.
Çarpışmanın etkisiyle otomobilde bulunan sürücü Vahit Karakuş ile Navruz Karakuş, Dursade Karakuş, Nazlıgül Korkut, Miras Mehmet Avcı ve Osman Aras Korkut yaralandı.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı
Kazanın ardından bölgeye AFAD, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışma yaşanıp yaşanmadığına ilişkin bilgi verilmezken, yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldı.
6 yaralı, daha sonra ambulanslarla Sivas kent merkezindeki hastanelere götürülerek tedaviye alındı.
TIR sürücüsü kazayı anlattı
TIR şoförü Ali Balcı, yol üzerindeki cebe girerek yeniden yola çıktığını, kısa süre sonra arkadan gelen otomobilin TIR'a çarptığını söyledi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.