Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından, 25 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında kutlanan İtfaiye Haftası kapsamında tören düzenlendi. Merkez İtfaiye İstasyonu'nda gerçekleştirilen programa ABB Başkanı Mansur Yavaş da katıldı.

Törende, 2024 yılında Ankara İtfaiyesi bünyesine katılan ve aday memurluk sürecini tamamlayan 100 itfaiye eri, asil memurluğa geçiş için yemin etti.

İtfaiyede personel sayısı 1500'e ulaştı

Törende konuşan Mansur Yavaş, 2019 yılından bu yana Ankara İtfaiyesi'nin güçlendirilmesi amacıyla yapılan çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Göreve geldiklerinde öncelikli olarak yeni itfaiye personellerini teşkilata kazandırdıklarını belirten Yavaş, alımlarda itfaiyecilik eğitimi almış adaylara öncelik verildiğini söyledi.

Yavaş, "İlk yaptığımız iş yeni itfaiyeci personellerini belediyemize kazandırmak oldu. Sadece ve sadece itfaiyecilik okulu mezunlarını sınava tabi tuttuk. Bu işi meslek olarak kabul etmiş, eğitimini almış gençlerden seçtik. Yaklaşık 1500 personelimiz var. 48 olan personel yaş ortalaması 36'ya düşürüldü" dedi.

"İtfaiyecilik çok onurlu bir meslek"

İtfaiye erlerine ve ailelerine de seslenen Yavaş, itfaiyeciliğin can kurtarmaya yönelik önemli bir görev olduğunu ifade etti.

Yavaş, "Yaptığınız iş çok kutsal bir görev. İtfaiyecilik gerçekten çok onurlu bir meslek. Aileleri bunlarla gurur duyuyor. Çünkü bunlar can kurtarıyor, bir başkasının hayatını kurtarıyor" diye konuştu.

İtfaiye Haftası etkinlikleri, hafta boyunca Ankara'da çeşitli programlarla devam edecek.