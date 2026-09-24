Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Zinedine Zidane, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta yarın Türkiye ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu. Kocaeli Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Zidane, karşılaşmanın zorlu geçeceğini söyledi.

Fransa'nın başında ilk resmi maçına Türkiye karşısında çıkacak olan Zidane, karşılaşma öncesinde Türk taraftarların atmosferine de dikkat çekti. Fransız teknik adam, “Yarın bizi çok zor bir maç bekliyor. Buradaki taraftarlar çok ateşli ve biz ona göre hazırlandık” ifadelerini kullandı.

“Türkiye hak ettiği yerde değil”

Türkiye'nin son Dünya Kupası'ndaki performansına da değinen Zidane, ay-yıldızlı ekibin ilk turda elenmesini beklemediğini belirtti.

Zidane, “Türkiye çok iyi bir takım, en son Dünya Kupası'na katıldı. Bana göre ilk turda elenmesi beklenmeyen bir durumdu. Hak ettikleri yerde değiller. Biliyorum ki yarın çok zor bir maç olacak ve bize sorun yaratacaklar” dedi.

“Zidane oyunu diye bir şey yok”

Kendi oyun anlayışına ilişkin soruyu da yanıtlayan Zidane, sahada kişisel bir oyun sisteminden ziyade Fransa Milli Takımı'nın ön planda olacağını söyledi.

“Zidane oyunu diye bir şey yok. Yarın herkes Fransa takımını görecek. Karşımızda Türk Milli Takımı bekliyor” diyen Zidane, Kylian Mbappe'nin de kaptan olarak sahada yer almasını umduğunu ifade etti.

Fransız teknik adam, kendisine gösterilen yoğun ilginin doğal olduğunu belirterek, “Işıkların benim üzerimde olması çok normal. Tabii ki hoşuma gidiyor ama yarın takım oynayacak” diye konuştu.

Rabiot: “Tek amacımız kazanmak”

Basın toplantısında Zidane'a eşlik eden Adrien Rabiot ise yeni teknik direktörle birlikte takımın oyun düzeninde bazı değişiklikler olduğunu söyledi.

Rabiot, Zidane'ın oyuncularla iletişimine de değinerek Fransız teknik adamı “bir efsane” olarak nitelendirdi. Tecrübeli futbolcu, Uluslar Ligi'nde hedeflerinin liderliği elde etmek ve turnuvayı kazanmak olduğunu belirtti.

Türkiye'deki futbol atmosferine de değinen Rabiot, Türk takımlarını bildiğini ve karşılaşmada profesyonel şekilde kendi oyunlarını ortaya koymak istediklerini ifade etti.

Türkiye ile Fransa arasındaki UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup karşılaşması, 25 Eylül Cuma günü saat 21.45'te Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak.