Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü tarafından Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen “Sinema Yollarda” etkinliği, Keçiören'de sinemaseverleri bir araya getirdi. Kalaba Kent Meydanı'nda kurulan dev ekranda Yeşilçam'ın unutulmaz yapımlarından Hababam Sınıfı gösterildi.

Keçiören Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen açık hava sineması etkinliğine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Yaz akşamında filmi birlikte izleyen Keçiörenliler, Türk sinemasının klasiklerinden biriyle nostalji yaşadı.

Hababam Sınıfı kahkahaları meydanı doldurdu

Ertem Eğilmez'in yönetmenliğini üstlendiği, Rıfat Ilgaz'ın eserinden Umur Bugay tarafından senaryolaştırılan 1974 yapımı film, izleyicilere eğlenceli bir akşam yaşattı.

Kemal Sunal, Münir Özkul, Tarık Akan, Halit Akçatepe ve Adile Naşit gibi Yeşilçam'ın usta isimlerini buluşturan film, öğrencilerin okul hayatını ve haylazlıklarını mizahi bir dille anlatıyor.

Çay ve patlamış mısır ikramı

Her yaştan sinemaseverin katıldığı etkinlikte vatandaşlar filmi açık havada izleme fırsatı bulurken, Keçiören Belediyesi tarafından çay ve patlamış mısır ikram edildi.

Kalaba Kent Meydanı'ndaki gösterim, Hababam Sınıfı'nın unutulmaz sahneleri ve karakterleriyle izleyicilere keyifli bir Yeşilçam akşamı yaşattı.