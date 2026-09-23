Bir dönem Adana Demirspor forması giyen, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor’un 25 yaşındaki futbolcusu Tolga Kalender hayatını kaybetti. Genç futbolcunun vefat haberi, başta Bandırmaspor ve Adana Demirspor olmak üzere futbol camiasında büyük üzüntüye neden oldu.

Kariyerinde Adana Demirspor forması da giyen Kalender, son olarak Bandırmaspor kadrosunda yer alıyordu. 25 yaşındaki futbolcunun cenazesinin bugün Adana’da toprağa verileceği öğrenildi.

Tolga Kalender’in vefatıyla ilgili kulüplerden de başsağlığı mesajları yayımlandı.