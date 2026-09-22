Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Başkent'in tarihi ve kültürel değerlerini vatandaşlarla buluşturduğu gezi programlarına yeni bir güzergâh ekledi. Ankara'dan geçen Tarihi İpek Yolu'nun izlerini takip eden yeni rota, Ayaş, Güdül, Beypazarı ve Nallıhan ilçelerini kapsıyor.

Profesyonel rehberler eşliğinde gerçekleştirilecek gezilerde katılımcılar, yüzyıllar boyunca ticaretin önemli güzergâhlarından biri olan İpek Yolu'nun Ankara'daki izlerini yerinde görme fırsatı bulacak.

İpek Yolu'nun durakları tek tek gezilecek

Rotanın Nallıhan-Ayaş etabında hem doğal hem de tarihi noktalar ziyaret edilecek. Programda Nallıhan Kuş Cenneti, Çayırhan, Nallıhan ilçe merkezi ve Tarihi Kocahan Çarşısı bulunuyor.

Ayaş'ta ise tarihi evler ve yapılarla birlikte Bünyamin Ayaşi Hazretleri Camii ve Türbesi, Şeyh Muhyiddin Camii, Ulu Camii ve İskender Sultan Türbesi görülecek. Tarihi çeşmeler ve Ayaşi Çeşmesi de güzergâhın durakları arasında yer alıyor.

Tarihi sokaklarda yapılacak yürüyüşlerle Ayaş'ın geçmişten günümüze taşıdığı kültürel doku tanıtılırken, ziyaretçilere yöresel ürünleri inceleme ve alışveriş yapma imkânı da sağlanacak. Gezi kapsamında Şelale Park ve Kirazdibi Göleti'nde kısa molalar verilecek.

Ankara'nın İpek Yolu geçmişi anlatılacak

ABB Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Dairesi Başkanlığı Turizm Şube Müdürü Ömer Faruk Sarı, yeni rotanın Ankara'nın İpek Yolu üzerindeki tarihsel önemini görünür kılmayı amaçladığını belirtti.

Sarı, Ayaş, Güdül, Beypazarı ve Nallıhan'ı kapsayan güzergâhın kapsamlı bir turizm rotasına dönüştürülmesi için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Geziler sırasında profesyonel rehberler tarafından katılımcılara İpek Yolu'nun bölgedeki ticari hayatı, kültürel mirası ve güzergâhın Ankara'ya bıraktığı izler hakkında bilgi verilecek.

Başvurular çarşamba günü başlıyor

ABB'nin düzenlediği ilçe ve kent gezilerine katılmak isteyen vatandaşlar, kentgezileri.ankara.bel.tr adresi üzerinden başvuru yapabilecek.

Bir sonraki haftanın programları için başvurular her çarşamba saat 09.00'da açılacak.

ABB'nin programında ilçe gezilerinin yanı sıra kent merkezindeki tarihi alanları kapsayan 6 farklı yürüyüş rotası da bulunuyor. Bu rotalar arasında UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan alanların bulunduğu güzergâhlar da yer alıyor.