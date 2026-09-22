Ankara-Uşak karayolunda seyir halindeki bir tır, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yola devrildi. Devrilmenin ardından tırda yangın çıktı.
Kazanın ardından bölgede trafik yoğunluğu oluşurken, yol adeta kilitlendi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Edinilen bilgilere göre, kazada tırın şoförü yaralı olarak kurtarıldı. Yaralı sürücünün sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildiği öğrenildi.
Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürerken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Muhabir: Melisa Sapaz