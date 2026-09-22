CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa’nın Turgutlu ilçesinde bir lisede meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin yetkililerden bilgi aldı. Özel, İzmir Milletvekili Murat Bakan başkanlığındaki CHP heyetini Turgutlu’ya görevlendirdi.

Manisa’nın Turgutlu ilçesindeki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde meydana gelen silahlı saldırının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel harekete geçti.

Özel, olayla ilgili Manisa Valisi Vahdettin Özkan ve Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ile telefonla görüşerek son gelişmeler hakkında bilgi aldı.

Saldırının ardından bölgedeki incelemeleri takip etmek üzere CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan başkanlığında bir heyet oluşturuldu. Özel’in görevlendirdiği heyetin Turgutlu’ya hareket ettiği bildirildi.

Olayla ilgili güvenlik güçlerinin başlattığı soruşturma sürüyor.