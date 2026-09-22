Manisa’nın Turgutlu ilçesinde bulunan bir lisenin önünde silahlı saldırı düzenlendi. İlk belirlemelere göre saldırıda 4 öğrenci yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Yaralı öğrencilere sağlık ekipleri tarafından müdahale edilirken okulun çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

Saldırının ardından öğrenci yakınları ve çevredekiler okul önünde toplandı. Saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin belirlenmesi ve olayın nedeninin ortaya çıkarılması için inceleme başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Manisa Valiliğinden Turgutlu’daki silahlı olayla ilgili açıklama

Manisa Valiliği, Turgutlu ilçesindeki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınlarında silahla ateş edildiği yönünde ihbar alındığını açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, “Turgutlu ilçemiz İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine yakın bir alanda silahla ateş edildiği yönünde ihbar alınmıştır. İhbar üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edilmiş olup, ekiplerimizin olayla ilgili çalışmaları devam etmektedir. Kamuoyuna gelişmeler hakkında ayrıca bilgi verilecektir” ifadelerine yer verildi.

Ayrıntılar geliyor…