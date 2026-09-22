Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi ve Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan, Sierra Leone Devlet Başkanı’nın eşi ve Kalkınma İçin Afrika Devlet Başkanları Eşleri Teşkilatı Başkanı Fatima Maada Bio ile New York’taki Türkevi’nde bir araya geldi. Görüşmede çevre, eğitim, kadın ve çocukların esenliği konuları ele alındı.

Emine Erdoğan, Fatima Maada Bio ile bir araya geldi

Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler’in 81’inci Genel Kurulu kapsamında bulunduğu ABD’nin New York kentinde Sierra Leone Devlet Başkanı’nın eşi Fatima Maada Bio ile görüştü.

New York’taki Türkevi’nde gerçekleşen görüşmede, çevre, eğitim, kadın ve çocukların esenliği başta olmak üzere iki tarafın ortak hassasiyet taşıdığı konular hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Emine Erdoğan’dan görüşmeye ilişkin paylaşım

Emine Erdoğan, görüşmenin ardından sanal medya hesabından paylaşım yaptı.

Erdoğan paylaşımında, “Sierra Leone Devlet Başkanı'nın eşi, Kalkınma İçin Afrika Devlet Başkanları Eşleri Teşkilatı Başkanı, değerli dostum Fatima Maada Bio Hanımefendi ile Türkevi'nde buluştuk. Çevre, eğitim, kadın ve çocukların esenliği başta olmak üzere ortak hassasiyet taşıdığımız pek çok konuda görüş alışverişinde bulunduk” ifadelerine yer verdi.