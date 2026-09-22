Ümit Milli Takımı, 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası Elemeleri kapsamında Ukrayna ile oynayacağı maç öncesi hazırlıklarına başladı.
Antrenman Ümraniye'de yapıldı
Ay-yıldızlı ekip, Ümraniye Belediyesi Şehir Stadyumu'nda teknik direktör Egemen Korkmaz yönetiminde antrenman gerçekleştirdi.
Ümit Milli Takım, Ukrayna karşılaşması öncesindeki çalışmalarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
Maç 26 Eylül'de
Ümit Milli Takımı, 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası Eleme Grubu'nda 26 Eylül Cumartesi günü TSİ 19.00'daUkrayna ile karşı karşıya gelecek.
Macaristan'ın Miskolc şehrindeki DVTK Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada ay-yıldızlı ekip, eleme grubunda önemli bir mücadele verecek.
Kaynak: DHA