Berlin'de Elif Eralp'in partisi birinci oldu! İşte seçim sonuçları

Bunlar da ilginizi çekebilir

Çubuk Turşu Festivali'ne Ünlü Akını: Hangi Sanatçı Ne Zaman Çıkacak?

BAZGİRET’TEN YÜKSELEN DOĞA ÇIĞLIĞI: "BU COĞRAFYANIN DEĞERİ PARAYLA ÖLÇÜLEMEZ!"

Basına 5,2 milyar TL’lik destek! Basın İlan Kurumu’ndan dikkat çeken açıklama

Macaristan'ın Miskolc şehrindeki DVTK Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada ay-yıldızlı ekip, eleme grubunda önemli bir mücadele verecek.

Ümit Milli Takımı, 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası Eleme Grubu'nda 26 Eylül Cumartesi günü TSİ 19.00'da Ukrayna ile karşı karşıya gelecek.

Ümit Milli Takım, Ukrayna karşılaşması öncesindeki çalışmalarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Ümit Milli Takımı, 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası Elemeleri kapsamında Ukrayna ile oynayacağı maç öncesi hazırlıklarına başladı.

Copyright © 2025. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://sonsoz.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.