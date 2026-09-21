İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 4 farklı soruşturma kapsamında, çağrı merkezi adı altında faaliyet gösteren şirketlere yönelik İstanbul ve Muğla'da operasyon düzenlendi.

Soruşturmaların, "Bilişim Sistemlerinin Banka veya Kredi Kurumlarının Aracı Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık", "Sermaye Piyasası Kurulu Kanunu'na Muhalefet", "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma", "Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma" ve "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama" suçları kapsamında yürütüldüğü belirtildi.

328 adrese eş zamanlı operasyon

Soruşturma kapsamında MASAK raporları, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan Mali Analiz Raporları ile şüphelilerin ve şirketlerin tespitine yönelik araştırmaların yanı sıra Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı tarafından yapılan incelemeler de değerlendirildi.

İsrail vatandaşı şüpheliler tarafından yönetildiği belirlenen dolandırıcılık organizasyonuna yönelik 18 Eylül Cuma günü operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 29 farklı şirkete ait 44 çağrı merkezi ile bu şirketlerin çalışanı ve yöneticisi olduğu belirlenen 239 şüpheliye ait 286 ikamet adresi olmak üzere toplam 328 adrese İstanbul ve Muğla'da eş zamanlı baskın yapıldı.

Operasyonda 191 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin mal varlıklarına el konuldu

Operasyon kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen taşınır ve taşınmaz mal varlıkları ile şirketlerin banka hesaplarına, ödeme kuruluşları ve kripto para borsalarındaki varlıklara el konuldu.

191 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildi

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sabah saatlerinde Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

191 şüpheli burada sağlık kontrolünden geçirildi.