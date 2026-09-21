Edirne'de düzenlenen Topraktan Sofraya Edirne Gastronomi Festivali kapsamında sahne alan ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç, konser sırasında yaşanan olayla gündeme geldi.

Koç, performansı sırasında sahne önünden ve protokol alanından elinde sigarayla geçen bir izleyiciyi fark etti. Bunun üzerine şarkısını kesen ünlü şarkıcı, izleyiciye tepki gösterdi.

Oğuzhan Koç: "Söndür bakayım o sigarayı"

Sahne önünden geçen izleyiciye seslenen Oğuzhan Koç, "Söndür bakayım onu. Şşt, bir dakika. Kardeşim, yakışıklım..." diyerek kişiyi durdurdu.

Tepkisini sürdüren Koç, "Dibimden şöyle kolunda kol çantasıyla ve böyle sigarayla geçtin ya artist artist... Söndür bakayım o sigarayı! Buranın ağası sen misin lan keko? Bana saygın yoksa protokole olsun. Kimin torpillisisin sen?" ifadelerini kullandı.

İzleyicinin konser alanından çıkarılmasını istedi

Yaşananlara tepki göstermeye devam eden Oğuzhan Koç, söz konusu kişinin konser alanından çıkarılmasını istedi.

Koç, güvenlik görevlilerine yönelik olarak, "Çık dışarı, hadi çık bakayım. Eline almış sigarayı, salına salına geçiyor" dedi.

Yaşanan kısa süreli gerginliğin ardından konserine devam eden Koç, seyircilere dönerek "Bazı gençler cahil, öğrenecekler" ifadelerini kullandı.

Oğuzhan Koç ile izleyici arasında yaşananlar, festival alanındaki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.