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Maçın ardından Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Besnik Hasi, hakeme yaptığı itirazlar nedeniyle kırmızı kart gördü.

Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmayınca Amed Sportif Faaliyetler, Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etti.

90+8. dakikada penaltı için topun başına geçen Orkun Kökçü, meşin yuvarlağı ağlara göndererek skoru 3-2'ye getirdi.

Karşılaşmanın 90+4. dakikasında Orkun Kökçü'nün şutunda topun rakip oyuncunun eline çarptığı yönündeki itirazların ardından hakem VAR incelemesine gitti. Pozisyonu izleyen hakem penaltı kararı verdi.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile Beşiktaş, Diyarbakır Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleye hızlı başlayan ev sahibi ekip, ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. Beşiktaş ikinci yarıda farkı bire indirse de Amed Sportif Faaliyetler sahadan 3-2 galip ayrıldı.

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