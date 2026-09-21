Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile Beşiktaş, Diyarbakır Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleye hızlı başlayan ev sahibi ekip, ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. Beşiktaş ikinci yarıda farkı bire indirse de Amed Sportif Faaliyetler sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Amed Sportif Faaliyetler ilk yarıda 2 gol buldu

Karşılaşmanın 9. dakikasında sağ kanattan gelişen Amed Sportif Faaliyetler atağında Krasnic'in pasıyla topla buluşan Furkan Soyalp'ın şutunda meşin yuvarlak kaleci Nübel'de kaldı.

  1. dakikada Amed Sportif Faaliyetler'in kurduğu baskı sonucunda topla buluşan Orban, sert vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.
  2. dakikada Beşiktaş'ta Orkun Kökçü'nün pasıyla savunma arkasına sarkan Vlahovic, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Ancak kaleci Lafont gole izin vermedi.
  3. dakikada Amed Sportif Faaliyetler farkı 2'ye çıkardı. Ballet'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Dia Saba, sert vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0.
  4. dakikada Beşiktaş'ta Orkun Kökçü'nün sol kanattan kaleye gönderdiği topu kaleci Lafont yumruklayarak uzaklaştırdı.
  5. dakikada sahadaki sulama sistemlerinin devreye girmesi nedeniyle karşılaşma hakem tarafından kısa süreliğine durduruldu.

İlk yarı, Amed Sportif Faaliyetler'in 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Beşiktaş farkı 1'e indirdi

İkinci yarının 50. dakikasında Orkun Kökçü'nün ceza sahası dışından çektiği şutta top savunmadan döndü.

  1. dakikada Beşiktaş aradığı golü buldu. Köşe vuruşunun ardından gelişen atakta Orkun Kökçü'nün sert şutunda kaleci Lafont'tan dönen topu Vlahovic tamamladı ve farkı 1'e indirdi: 2-1.
  2. dakikada Amed Sportif Faaliyetler yeniden 2 farklı üstünlüğü yakaladı. Salih Özcan'dan topu alan Furkan Soyalp, önde bulunan kaleci Nübel'in üzerinden yaptığı aşırtma vuruşla topu ağlara gönderdi: 3-1.
  3. dakikada Bates'in pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Orban'ın şutunda Nübel gole izin vermedi.

Beşiktaş son dakikada penaltıyla umutlandı

Karşılaşmanın 90+4. dakikasında Orkun Kökçü'nün şutunda topun rakip oyuncunun eline çarptığı yönündeki itirazların ardından hakem VAR incelemesine gitti. Pozisyonu izleyen hakem penaltı kararı verdi.

90+8. dakikada penaltı için topun başına geçen Orkun Kökçü, meşin yuvarlağı ağlara göndererek skoru 3-2'ye getirdi.

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Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmayınca Amed Sportif Faaliyetler, Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etti.

Maçın ardından Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Besnik Hasi, hakeme yaptığı itirazlar nedeniyle kırmızı kart gördü.

Kaynak: AA