Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile Beşiktaş, Diyarbakır Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleye hızlı başlayan ev sahibi ekip, ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. Beşiktaş ikinci yarıda farkı bire indirse de Amed Sportif Faaliyetler sahadan 3-2 galip ayrıldı.
Amed Sportif Faaliyetler ilk yarıda 2 gol buldu
Karşılaşmanın 9. dakikasında sağ kanattan gelişen Amed Sportif Faaliyetler atağında Krasnic'in pasıyla topla buluşan Furkan Soyalp'ın şutunda meşin yuvarlak kaleci Nübel'de kaldı.
- dakikada Amed Sportif Faaliyetler'in kurduğu baskı sonucunda topla buluşan Orban, sert vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.
- dakikada Beşiktaş'ta Orkun Kökçü'nün pasıyla savunma arkasına sarkan Vlahovic, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Ancak kaleci Lafont gole izin vermedi.
- dakikada Amed Sportif Faaliyetler farkı 2'ye çıkardı. Ballet'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Dia Saba, sert vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0.
- dakikada Beşiktaş'ta Orkun Kökçü'nün sol kanattan kaleye gönderdiği topu kaleci Lafont yumruklayarak uzaklaştırdı.
- dakikada sahadaki sulama sistemlerinin devreye girmesi nedeniyle karşılaşma hakem tarafından kısa süreliğine durduruldu.
İlk yarı, Amed Sportif Faaliyetler'in 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Beşiktaş farkı 1'e indirdi
İkinci yarının 50. dakikasında Orkun Kökçü'nün ceza sahası dışından çektiği şutta top savunmadan döndü.
- dakikada Beşiktaş aradığı golü buldu. Köşe vuruşunun ardından gelişen atakta Orkun Kökçü'nün sert şutunda kaleci Lafont'tan dönen topu Vlahovic tamamladı ve farkı 1'e indirdi: 2-1.
- dakikada Amed Sportif Faaliyetler yeniden 2 farklı üstünlüğü yakaladı. Salih Özcan'dan topu alan Furkan Soyalp, önde bulunan kaleci Nübel'in üzerinden yaptığı aşırtma vuruşla topu ağlara gönderdi: 3-1.
- dakikada Bates'in pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Orban'ın şutunda Nübel gole izin vermedi.
Beşiktaş son dakikada penaltıyla umutlandı
Karşılaşmanın 90+4. dakikasında Orkun Kökçü'nün şutunda topun rakip oyuncunun eline çarptığı yönündeki itirazların ardından hakem VAR incelemesine gitti. Pozisyonu izleyen hakem penaltı kararı verdi.
90+8. dakikada penaltı için topun başına geçen Orkun Kökçü, meşin yuvarlağı ağlara göndererek skoru 3-2'ye getirdi.
Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmayınca Amed Sportif Faaliyetler, Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etti.
Maçın ardından Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Besnik Hasi, hakeme yaptığı itirazlar nedeniyle kırmızı kart gördü.